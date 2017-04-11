Майже мільйон потратили тернопільська міська рада на дорогу в нікуди

Понад 885 тис. грн виділила міськрада на нову “доріжку” в парку Шевченка. Тернополяни припускають, що прокладають її до майбутнього готелю в цьому парку. В міськраді запевняють, що це – доріжка технічного призначення.

Дорогу, яка наразі веде в нікуди, прокладають у парку Шевченка. Її роблять у рамках капітального ремонту входу у парк біля пам’ятника Степану Бандері. Загальна протяжність нової доріжки – близько 260 м. Завширшки вона 3,5 м. З міського бюджету на неї виділили понад 885 тис. грн.

Будівництво цієї дороги викликало багато питань у тернополян. Адже у парковій зоні викорчували кущі, забрали дошку пошани, прогорнули місце для дороги. І практично за день встелили її бруківкою.

Часто гуляю парком і була здивована тим, що робиться. Дорога виросла на очах! – каже тернополянка Марія Швець. – Перше, що спадає на думку, – це все не просто так. І розташування доріжки дивне. І проклали її чагарниками. Люди там ніколи не ходили і, напевне, ходити не будуть. А інші доріжки, якими всі гуляють, розбиті.

На прокладання цієї дороги, згідно з проектно-кошторисною документацією, передбачили близько 885 тис. грн. До речі, за документами її ширина – 4,5 м. Насправді ж від бордюра до бордюра, як виміряв наш журналіст, – лише 3,5.

За документами ширина доріжки – 4,5 м. Насправді ж, як з’ясував наш журналіст, від бордюра до бордюра всього 3,5 мКуди подівся ще метр – судити не беремося. Варіантів два: або у вартості дороги врахований ще й метр обочини; або ж на цьому втраченому метрові хтось запланував трохи підзаробити.

Але головне питання – в іншому. Навіщо міськрада витрачає майже мільйон гривень на дорогу незрозумілого призначення? Дехто з городян припускає, що прокладають її до колишнього кафе “Назарія” (зараз – “Наливайко”, – прим. авт.). Є й версії, що доріжку кладуть до майбутнього готелю.

Дорога веде до кафе

Нова доріжка в парку Шевченку підведена до кафе родича міського голови Тернополя, каже активіст тернопільського ДемАльянсу Денис Милий.

Роблять нову дорогу до генделика “Назарія”, що в парку Шевченка, – каже Денис Милий. – Того самого генделика, де у засновниках – суб’єкт підприємницької діяльності Вербовий Б., – типу “однофамілець” дружини мера Тернополя за дівочим прізвищем.

Денис Милий зазначає й те, що пан Вербовий також є одним із засновників ТОВ «Тернопільтепло», яка будує торф’яні котельні тернополянам.

Гарно роблять. Стараються. Знесли пару клумб і дошку пошани – все заради комфорту тернополян. Аби часом, вертаючись з генделика, не впали на поганій дорозі, – жартома додає Денис Милий.

Говорять і про готель

Є й інші припущення, для чого ця дорога. З власних джерел редакції стало відомо, що архітектори вже посилено працюють над проектом нового готелю. Збудувати його на ділянці, яку ще в 2013 р. орендував на 10 років в парку Шевченка Ярослав Гладкий. Він – син вірного соратника міського голови Михайла Гладкого. Згідно з витягом з Держгеокадастру, земельний наділ належав підприємству, яке в свою чергу належить сім’ї пана Гладкого.

Саме в той час, коли міськрада дала дозвіл на оренду паркової землі, Михайло Гладкий був депутатом міськради від ВО “Свобода” та головою комісії з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі Тернопільської міської ради. Окрім цього, п. Гладкий – власник та орендар декількох земельних ділянок у місті та власник ряду підприємств.

Змінили призначення землі

Ярослав Гладкий – власник та засновник ТОВ “ТК “Кристал” та ТОВ “Акватер”. Саме останньому підприємству ще у 2012 р. міськрада своїм рішенням від 05.10.12 №6/25/28 дала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,19 га за адресою вул. Замкова, 6А ТОВ “Акватер”. Призначення землі – обслуговування та реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі кафе-бару «Назарія».

Зазначений шмат землі підприємцю Гладкому міськрада надала за рахунок земель управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради – 0,1046 га. Частина цих земель – рекреаційного призначення. Вже у 2013 р договір на оренду паркової землі міськрада підписала підприємцю на 10 років. Того ж року мерія своїм рішенням від 15 лютого №6/29/78 паркову землю віднесла до земель житлової та громадської забудови.

Земельні наділи без інформації

Через деякий час зазначену ділянку 0,19 га розділили на два шматки: 0.0854 га з призначенням “для будівництва та обслуговування будівель торгівлі” і 0.1046 – “для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення”. Саме на останній ділянці й розташована “Назарія”.

Однак нову доріжку в парку Шевченка проклали біля іншого шмату землі площею в 0.0854 га, де, за припущеннями, має бути новий готель. Після поділу земельного наділу жодної додаткової інформації про ці дві земельні ділянки Держгеокадастр не видає. Проте це не заважає нікому в середині ділянки збудувати готель з “рекреаційним призначенням”.

Нагадаємо, що майже вісім мільйонів гривень виділила міськрада з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту входу в парк Шевченка. Освоюють виділені кошти підприємства, які часто виграють тендери у місті. Це – ПМП “Нортон”, ТОВ “ТОМ-Інвестбуд” та “Брук Тон”. Згідно з даними відкритих державних реєстрів, за цими організаціями стоїть одна і та ж особа – Василь Мазурик. Як повідомляють місцеві ЗМІ, пан Мазурик належить до людей, наближених до міського голови Сергія Надала.

Доріжка – технічна

Спростовують такі припущення тернополян в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міськради.

У парку повинен бути технічний заїзд, – наголошує головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міста Микола Лесів. – Нещодавно ми провели реконструкцію пішохідної зони набережної Тернопільського ставу від «Надставної церкви» і аж до пивзаводу. Вантажівкам там їздити категорично заборонено. Проте сміття необхідно вивозити. Тому й зробили цю нову під’їзну доріжку (теж встелену бруківкою, – прим. ред.).

Коли в парку обрізають дерева, з’являється багато сміття, додає п. Лесів. І все це треба вивезти з парку. Крім того, у парку є літня торгівля. Туди треба підвозити продукти. Саме для цього, переконує, і використовуватимуть нову доріжку.

Доріжка потрібна також на випадок ремонту зовнішнього освітлення, щоб зміг під’їхати спецтранспорт, – каже пан Лесів. – Може трапитися й пожежа. Тому у проекті на реконструкцію входу в парк Шевченка і передбачений такий технічний заїзд.

Тож як насправді використовуватимуть нову доріжку, зможемо переконатися вже найближчим часом.

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