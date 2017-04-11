На Тернопільщині перекинувся автомобіль

09 квітня о 20:30 водій автомобіля «MITSUBISHI Lancer», 1989 р.н., житель с.Сухівці Підволочиського р-ну, рухаючись по автодорозі Збараж-Підволочиськ, не впорався із керуванням на повороті та допустив з’їзд автомобіля у кювет, що призвело до перекидання автомобіля.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля з діагнозом: струс головного мозку, закрита травма грудної клітки госпіталізований в реанімаційне відділення Підволочиської ЦРЛ.

Автомобіль «MITSUBISHI Lancer» поміщено на арештмайданчик Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

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