Які труднощі у створенні об’єднаних територіальних громад актуальні на Тернопіллі?

У процесі децентралізації на Тернопільщині в найближчій перспективі акцент буде не на утворенні нових територіальних громад, а на розширенні або приєднані населених пунктів до вже діючих, які є сильнішими та фінансово спроможними. Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час зустрічі з делегаціями Донецької, Луганської, Львівської та Закарпатської областей, які приїхали на Тернопільщину переймати досвід зі створення ОТГ.

Як зауважив Степан Барна, у створенні об’єднаних територіальних громад є не лише переваги, але й певні труднощі. Зокрема, це стосується керівників, яких обирають на місцях, але які не завжди є ефективними менеджерами, оскільки не в повній мірі розуміють процес управління органами місцевого самоврядування. Також постає й питання фінансової спроможності об’єднаних громад.

«Фінансово спроможна громада буде тоді, коли у неї буде достатня територія, достатня кількість населення. Натомість громади у 2,5-3 тисячі осіб – це слабкі громади, яким складно брати на себе відповідальність за управління освітою, медициною. Водночас в таких громадах не достатньо фінансових надходжень, а тому виникає багато проблем, які часто потрібно вирішувати за рахунок області. Отже, якщо ми говоримо про ефективність та результат, який повинні відчути люди – то і потрібно йти тим шляхом, який буде найбільш раціональним», – наголосив Степан Барна.

Водночас, як він зазначив, торік об’єднані територіальні громади Тернопільщини отримали субвенцію на загальну суму майже 150 млн. грн. Ці гроші було вкладено в дороги, в амбулаторії, в школи. Це свідчить про те, що якість надання медичних та освітніх послуг, а також створення відповідної інфраструктури дають перспективу розвитку для Тернопільської області.

«В більшості громад, особливо в новоутворених, бюджети зросли майже вдесятеро. Тому в області зараз ми робимо акцент на розширені або приєднані населених пунктів до вже утворених громад, які є сильнішими та фінансово спроможними. Тому що це дасть змогу покращити в цих громадах показники соціально-економічного розвитку», – підкреслив голова Тернопільської ОДА.