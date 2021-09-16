Максимко Антонишин з Тернополя виграв у лотерею найдорожчий у світі укол

Максимко Антонишин з Терноподя у якого діагностували СМА, виграв найдорожчий у світі укол, вартістю 2,3 млн доларів.

Про це повідомляє волонтер Марія Гураль у мережі Фейсбук. Наш Максим виграв укол. Я дякую всім хто повірив, допоміг, підтримав! Ви назавжди в наших серцях! Наша волонтерська сім’я щаслива, може ми не достойні волонтери не змогли зібрати всю суму. Але ми робили все можливе. Зараз ми всі щасливі повертаємось в свої сім’ї і до своїх дітей! Вдячна всім хто мені не відмовив і пам’ятаю кожного Нагадаємо, на лікування Максимк збирали гроші усім світом, адже вартість одного укола, який має врятувати життя – 2,3 млн доларів.