19:41 | 16.09.2021
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Максимко Антонишин з Тернополя виграв у лотерею найдорожчий у світі укол

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Максимко Антонишин з Терноподя у якого діагностували СМА, виграв найдорожчий у світі укол, вартістю 2,3 млн доларів. 

Про це повідомляє волонтер Марія Гураль у мережі Фейсбук.

  • Наш Максим виграв укол. Я дякую всім хто повірив, допоміг, підтримав! Ви назавжди в наших серцях! Наша волонтерська сім’я щаслива, може ми не достойні волонтери не змогли зібрати всю суму. Але ми робили все можливе. Зараз ми всі щасливі повертаємось в свої сім’ї і до своїх дітей!  Вдячна всім хто мені не відмовив і пам’ятаю кожного

Нагадаємо, на лікування Максимк збирали гроші усім світом, адже вартість одного укола, який має врятувати життя – 2,3 млн доларів. 

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