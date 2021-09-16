Адвокатка Тернопільського місцевого центру довела, що підпис на договорі оренди земельної ділянки є підробленим

У зв’язку із земельною реформою в Україні до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги все частіше надходять звернення з земельних питань. Найпоширеніші з них це: спадкування земельної ділянки, оренда паю, оформлення документів на земельну ділянку тощо.

Так, до Тернопільського місцевого центру звернувся Василь зі своєю проблемою. Адже, йому на праві приватної власності належить земельна ділянка площею 2.8 га для ведення сільськогосподарського виробництва. Цю земельну ділянку він отримав у спадок у червні 2020 року, після смерті свої бабусі Ольги Петрівни. Тоді ж він дізнався, що ця земля передана в оренду одному Фермерському господарству у строк до 09.01.2027.

Василь зазначав, що земельна ділянка перебуває у користуванні Фермерського господарства на підставі договору оренди від 09.01.2017 року. Однак, на його переконання, договір оренди земельної ділянки покійна бабуся не підписувала, а підпис у договорі підроблений, оскільки в останні роки свого життя вона через стан здоров`я не могла цього зробити.

Тернопільським місцевим центром Василю призначено адвоката – Боднар О.В., яка написала позову заяву про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та скасування запису про державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки, укладеного 09.01.2017 року між Ольгою Петрівною та Фермерським господарством. В судовому засіданні, Василь також подав клопотання про проведення судової почеркознавчої експертизи.

Суд допитав свідків та вияснив наступне. В 2016 році важко захворів батько Василя. Тоді його бабуся разом з матір`ю звернулися до орендаря з проханням дати гроші наперед за два роки за два земельних паї. На це керівництво Фермерське господарство погодилося. В свою чергу мама Василя повідомила, що бухгалтер Фермерського господарства попросила її підписати договір оренди спірної земельної ділянки. Вона підписала вказаний договір і повернула бухгалтеру Фермерського господарства. Далі бухгалтерка просила її, щоб вона нікому не говорила, що саме вона підписала договір оренди за бабусю Ольгу Петрівну. Також вона додала, що не ставила свою покійну свекруху до відома та не повідомляла їй про те, що вона підписала договір оренди спірної земельної ділянки.

Те, що бабуся Василя не підписувала договір оренди земельної ділянки також підтверджено висновком експерта. Експертиза встановила, що підписи від імені орендаря на договорі оренди та акті приймання – передачі земельної ділянки виконані не Ольгою Петрівною, а іншою особою.

Враховуючи вищенаведене, суд прийшов до висновку, що права Василя були порушені фермерським господарством. Суд ухвалив рішення про скасування запису про державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки та зобов`язав фермерське господарство повернути Василю земельну ділянку.

За отриманням безоплатної правової допомоги громадяни можуть звертатися до Тернопільського місцевого центру з надання БВПД, який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, контактний телефон: (0352) 52-15-20, 068-355-13-63.

Рішення суду https://reyestr.court.gov.ua/Review/97434401