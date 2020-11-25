20:01 | 25.11.2020
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Голова облради Михайло Головко оточив себе людьми з “Слуги народу” та “За майбутнього”

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Сьогодні на сесії обласної ради головою обласної ради обрали “свободівця” Михайла Головка. Також шляхом таємного голосування депутати обрали заступників голови.

Зокрема, першим заступником голови облради став Володимир Болєщук від партії “За майбутнє”, заступником – Ігор Сопель від “Слуги народу”.

Також сесія прийняла рішення щодо питання “Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування першому заступнику і заступнику голови Тернопільської обласної ради сьомого скликання”, присвоївши 3 ранг.

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