Завтра на великому екрані в Тернополі покажуть документалку про окупацію Криму
28 березня о 18:00
Палац Кіно (вулиця Івана Франка, 8 )
Палац Кіно (вулиця Івана Франка, 8 )
Тернополян запрошують безкоштовно переглянути документалку про окупацію Криму.
У березні виповнилося чотири роки від початку військової агресії РФ у Криму та окупації півострова. Тому тернопільський осередок МНК запрошує на перегляд повнометражного документалього фільму “Крим. Як це було”.
Ця кінострічка – історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили свою присягу на вірність народу України. Продовжуючи виконання свої військових обов`язків на землі, морі та в повітрі, безпосередні учасники розповідають про вторгнення та анексію українського Криму.
Фільм, знятий BABYLON’13 та DocNoteFilms, здобув перемогу в номінації «Кращий повнометражний документальний фільм». Картину вже бачили в Бельгії, Польщі, Ізраїлі, Німеччині, Канаді, Іспанії, Литві та Португалії, а в середу о 18:00 її можна буде переглянути і в Тернополі.