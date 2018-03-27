Завтра на великому екрані в Тернополі покажуть документалку про окупацію Криму

Ця кінострічка – історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили свою присягу на вірність народу України. Продовжуючи виконання свої військових обов`язків на землі, морі та в повітрі, безпосередні учасники розповідають про вторгнення та анексію українського Криму.

Фільм, знятий BABYLON’13 та DocNoteFilms, здобув перемогу в номінації «Кращий повнометражний документальний фільм». Картину вже бачили в Бельгії, Польщі, Ізраїлі, Німеччині, Канаді, Іспанії, Литві та Португалії, а в середу о 18:00 її можна буде переглянути і в Тернополі.