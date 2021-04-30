Маленький хлопчик, якого залишили у “Вікні життя”, може повернутися в сім’ю

Інформацію про те, що мама хлопичка знайшлася Овід отримав з власних джерел. Разом з подругою жінка прийшла до пологового будинку аби повернути дитя.

Можливість забрати малюка назад після того, як його залишили у “Вікні життя”, мама хлопчика має.

Щоправда процедура ця трохи тривала і питанням повернення малюка в сім’ю лікарі не займаються.

Упродовж двох місяців біологічні батьки мають шанс повернути покинуту дитину. Її у цей час оформляють у будинок маляти як сироту. Аби забрати дитя назад мати або хтось із родичів мають довести кровну спорідненість із немовлям.

Окрім медичних показів це може бути аналіз ДНК. Щоб повернути дитя мати повинна звернутися до управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей.