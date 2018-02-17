Марафон приєднання до Вишнівецької ОТГ продовжується

15 лютого голова Вишнівецької громади Володимир Кравець спільно із заступниками Юлією Цимбалюк та Сергієм Волохатим провели зустріч з головою Великовікнинської сільської ради Василем Колядою. В приміщенні сільської ради зібралися працівники, представники депутатського корпусу та громадські активісти. Ключове питання, яке всіх турбувало, – приєднання Великовікнинської сільської ради до Вишнівецької ОТГ.

Голова громади та його заступники розповіли про успіхи і плани Вишнівецької громади, поділилися своїми думками та баченням дальшого розвитку подій. Було акцентовано увагу на готовності громади прийняти до свого складу Котюжини, Малі й Великі Вікнини.

Свої думки висловив кожен присутній, оскільки керівництво Вишнівецької ОТГ для того й приїхали, щоб побачити настрої людей. Василь Коляда всіх запевнив, що він особисто жодних заперечень стосовно можливого об’єднання не має. Тим не менше, долю приєднання будуть вирішувати люди. Тому було вирішено дочекатися сесії Великовікнинської сільради (ред. запланована на 27 лютого), обговорити все з депутатами та провести громадські обговорення з населенням.

За інформацією Вишнівецької об’єднаної територіальної громади.