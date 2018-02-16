На Тернопільщині офіцери розшукали чоловіків, які намагалися втопити собаку

У Козівському районі на Тернопільщині двоє чоловіків намаглися втопити собаку в річці, спочатку помістивши тварину в мішок. Завдяки небайдужій позиції свідка, пса врятували, а зловмисників впіймали.

Спочатку дівчина побачила здалеку двох чоловіків, які вовтузилися із мішком на березі річки. Відчуваючи, що в мішку може бути хтось живий, дівчина вирішила перевірити здогади. У цьому їй допоміг тато. З крижаної води вони витягли мішок, в якому була ледь жива собака.

Про побачене дівчина написала у соцмережах, допис сягнув великого охоплення.

Незабаром дільничні офіцери віднайшли підозрюваних. З світлиною потерпілого пса вони обійшли подвір’я двох сіл і врешті натрапили на її господаря, який підтвердив, що вирішив позбавитися тварини, бо, мовляв, стала непотрібною. У цьому йому зголосилися допомогти двоє односельців… за пляшку горілки.

За жорстоку поведінку з твариною, згідно з законодавством України, чоловікам “світить” штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на 15 діб.

Врятована собака наразі живе в сім’ї рятівниці.