Мер Тернополя Сергій Надал провалив свою обіцянку

У Тернополі, незважаючи на обіцянку мера, підвищили вартість проїзду під час карантину

Мер Тернополя Сергій Надал не виконав обіцянку не підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті до закінчення карантину. Він говорив про це у квітні 2021-го, нагадує «Слово і діло».

«Ми не підніматимемо тариф на проїзд у громадському транспорті, незважаючи на те, що він збитковий. Але думаю, що в такий період, коли доходи людей не збільшуються, в період карантину, ми не можемо дозволити собі піднімати ціни і ми піднімати їх не будемо», – запевняв мер.

З 1 жовтня у Тернополі почали діяти нові підвищені тарифи на проїзд у громадському транспорті. При розрахунку «Соціальною карткою мешканця Тернополя» вартість поїзда становить 8 грн, при розрахунку електронним квитком – 9 грн, банківською картою або одноразовим квитком – 10 грн.

При цьому раніше сплатити за проїзд можна було й готівкою: в автобусі квиток коштував 7 грн, у тролейбусі – 6 грн. При оплаті електронним квитком або карткою мешканця Тернополя проїзд був на гривню дешевшим.

Зазначимо, що в усій Україні продовжує діяти адаптивний карантин, який уряд продовжив поки що до 31 березня.

Таким чином, у Тернополі вартість проїзду зросла під час дії карантину, і отже, Надал провалив свою обіцянку.