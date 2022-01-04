Із настанням зими змінюється і стан шкіри, причому, незалежно від її типу. Зима – це завжди морози і вітри. У таку погоду часто загострюється чутливість, шкіра починає лущитися, червоніти, з’являється відчуття дискомфорту.

Порадами, як цьому запобігти, поділилася тернопільська лікарка-дерматологиня Галина Безкоровайна-Хара.

Чи має різнитися підхід до догляду за шкірою та чи обов‘язково змінювати косметику?

Догляд за шкірою повинен змінюватися в залежності від потреб шкіри. Зазвичай, восени та взимку наша шкіра стає більш сухою. Тому особливо актуальним буде зволоження. Обирайте креми не по консистенції, а по типу шкіри. Занадто жирні та неправильно підібрані креми для шкіри обличчя, можуть спровокувати такі небажані проблеми як периоральний дерматит, загострити проблеми із акне, розацеа, себорейним дерматитом.

На ранок надавайте перевагу більш щільним текстурам, а на вечір краще обирайте більш легкі та зволожуючі засоби. Також не забуваємо про сироватки.

Між нанесенням крему та виходом на вулицю бажано, аби пройшло не менше 20 хвилин.

Якщо ви полюбляєте активні види спорту узимку

Обов’язково захищайте шкіру від вітру та механічного пошкодження крижинками. Для цього можна використовувати балаклави. А якщо ні, то якраз в цьому випадку доцільними будуть косметичні засоби, що містять силікони, та хороший шар пудри. Такий нехитрий лайфхак допоможе вашій шкірі залишатись не пошкодженою.

Сонцезахист? Слідкуємо за показником УФ у смартфоні. На гірськолижних курортах – обов‘язково.

Не забуваємо про догляд за губами

Зволожуйте їх спеціальними бальзамами, не допускайте пересихання. На ніч рекомендую використовувати маски для губ. Щось простіше? Тоді засоби на основі ланоліну чи звичайнісінький косметичний вазелін теж підійде.

Догляд за волоссям узимку

Головні убори є обов‘язковими. Для тих красунь, які аж ніяк не можуть змиритися з використанням шапки, – спробуйте капюшони чи теплі шарфи.

Шкіра рук

Рукавички на вулиці – «маст хев». Зволожуючі креми після кожного миття рук допоможуть вашій шкірі бути пружною та довго зберігати молодість. Рекомендую, аби у їхньому складі були кераміди. Саме цей компонент забезпечить хороше виконання шкірою її бар‘єрної функції.

Не мийте руки гарячою водою, краще надати перевагу воді температурою до 36 градусів.

Підсумки

Намагайтесь контролювати вологість у будинку. Для шкіри вона оптимальна в районі 40-60%, а ідеальна температура в приміщенні – близько 20 градусів.

Варто зволожувати не лише обличчя та руки, а усю шкіру.

Зима – прекрасна пора для косметологічних процедур. Але пам‘ятаємо золоте правило – усе має бути в міру.

Терен