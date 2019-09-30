Мер Тернополя Сергій Надал вже стартував з виборчою кампанією?

Потенційний кандидат на голову міської ради, Сергій Надал вже стартував з виборчою кампанією і формує мережу підкупу на вибори. Про це у мережі Фейсбук пише активіст, один з лідерів “Сили людей” у Тернополі Ігор Турський.

За словами політика, Сергій Надал маскує мережу під “активістів-агітаторів”.

Пропонована оплата (неофіційна, звичайно, і неооподаткована) – від 2000 до 4000грн. В залежності від кількості посередників перед кінцевим одержувачем. Така собі піраміда.

Щоб людям не так соромно було продаватись – їм пояснюють, що вони мають брати участь в поквартирних опитуваннях тернополян (500-1000грн. за 1 обхід 100 квартир).

Така інформація поступає з багатьох джерел. Задіяні “ЖЕКи”.

Частина тернополян вже мала змогу взяти участь в так званих “опитуваннях” від мережевиків-пропагандистів міського голови, – каже Ігор Турський.

Хочу вірити, що нова влада (СБУ, Поліція, Арсен Аваков) уважно поцікавиться цією “технологією” та походженням чималого чорного кешу на такі цілі.

Як коментує публікацію Надія Лучка, на масиві Новий світ також проводили опитування. Запитували про довіру роботи влади місцевої і державного рівня. Оцінити потрібно було в п’ятибальній системі.

Цікавило їх, які ще питання вирішити потрібно в дворах, виявляється, що місцева влада не бачить цих проблем сама, наприклад здана в експлуатацію незавершена дитяча площадка….Мабуть ми так вже звикли до передвиборчих гонок, що на жаль корупції я в цьому не побачила, і, на жаль не я одна.