11:02 | 30.09.2019
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На Тернопільщині у сім’ї священника народилась п’ята дитина. Хрестив митрополит Василій

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23 вересня у парафіяльному храмі Пресвятої Трійці та Покрови Пресвятої Богородиці відбулося хрещення п’ятої дитини у священичій сім’ї о. Андрія Шалая, сотрудника Марійського духовного центру «Зарваниця» та п. ЛіліЇ Шалай. Уділив святі Тайни Хрещення і Миропомазання архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) у присутності багатьох священнослужителів, – повідомляє прес-служба Марійського духовного центру.

Митрополит привітав батьків, побажав Божого благословення й здоров’я маленькому Августинові. Також у цей особливий день велику радість з батьками розділили їх рідні, близькі та друзі.

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