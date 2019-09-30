На Тернопільщині у сім’ї священника народилась п’ята дитина. Хрестив митрополит Василій

23 вересня у парафіяльному храмі Пресвятої Трійці та Покрови Пресвятої Богородиці відбулося хрещення п’ятої дитини у священичій сім’ї о. Андрія Шалая, сотрудника Марійського духовного центру «Зарваниця» та п. ЛіліЇ Шалай. Уділив святі Тайни Хрещення і Миропомазання архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) у присутності багатьох священнослужителів, – повідомляє прес-служба Марійського духовного центру.

Митрополит привітав батьків, побажав Божого благословення й здоров’я маленькому Августинові. Також у цей особливий день велику радість з батьками розділили їх рідні, близькі та друзі.