У Тернополі в дитсадку зареєстровано черговий спалах інфекційного захворювання

23 лютого 2021 року зареєстровано черговий спалах інфекційного захворювання серед вихованців Тернопільського дошкільного навчального закладу № 37 Тернопільської міської ради Тернопільської області, це вже третя надзвичайна подія за останні два тижні. Постраждалі відвідують різні вікові групи.

Спільними зусиллями, спеціалісти Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області розпочали епідрозслідування в вказаному закладі.

З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження, організовано комплекс протиепідемічних заходів, проведено заключну дезінфекцію.

Нагадаємо, 18 лютого в одному дитсадочку Тернополя зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, а 21 лютого на Чортківщині в одному з дитсадків зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції