Мерія Тернополя продала демонтований радянський літак за 300 тис. грн.

За виручені гроші закуплять дрони на потреби української армії

Мерія Тернополя продала за 300 тис. грн демонтований корпус радянського літака МіГ-17. Раніше він був встановлений при вході в парк національного відродження, але у квітні цього року в рамках декомунізації його демонтували. Літак викупила фірма тернопільського забудовника Ігора Гуди «Креатор Буд». Виручені гроші використають для купівлі дронів на потреби Збройних сил України.

Як йдеться на сторінці аукціону в Prozorro.Продажі, торги відбулись ввечері у понеділок, 7 листопада. На аукціон зареєструвався лише один учасник – приватне підприємство «Креатор Буд». Фірма запропонувала за літак 300 тис. грн, що на 55 тис. грн більше за стартову ціну.

Згідно з даними на YouControl, фірма зареєстрована у 2006 році, вона належить забудовнику Ігорю Гуді. Підприємство побудувало у Тернополі житлові комплекси Beverly Hills, Atlanta Tower, «Варшавський мікрорайон», «Метрополь» та інші. Також фірма звела декілька об’єктів у Києві та у Львові.

Додамо, що у вересні корпус літака вже намагались продати за 245 тис. грн. Втім, тоді аукціон не відбувся.

Зазначимо, що пам’ятник з літаком був встановлений при вході у парк національного відродження на масиві «Східний». Демонтували його 14 квітня цього року. Мер міста Сергій Надал пояснював, що літак був аварійним. На його місці планують встановити новий пам’ятник на честь українських захисників.

zaxid.net