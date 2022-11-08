У Тернополі відбудеться забіг із домашніми улюбленцями
12 листопада у Тернополі відбудеться забіг із домашніми улюбленцями «ВусоЛапоХвіст».
Загальний старт та фініш учасників – у парку Сопільче. Початок о 10:00, повідомляють у пресслужбі Тернопільської міськради.
“Мета спортивного заходу – мотивація жителів та гостей нашого міста до фізичної активності, популяризація легкої атлетики й заохочення до систематичних тренувань разом з домашніми улюбленцями”, – кажуть у муніципалітеті.
У програмі спортивного заходу:
- реєстрація учасників;
- забіг із домашніми улюбленцями;
- майстер-класи з грумінгу та дресирування тварин;
- фотозона.
Для участі у забігу з домашніми улюбленцями потрібно попередньо зареєструватись.
Обов’язкова умова – наявність у собак намордника та повідка, у котів та інших домашніх тварин – переноски і повідка.
Організатори заходу: Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради.