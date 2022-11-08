12 листопада у Тернополі відбудеться забіг із домашніми улюбленцями «ВусоЛапоХвіст».

Загальний старт та фініш учасників – у парку Сопільче. Початок о 10:00, повідомляють у пресслужбі Тернопільської міськради.

“Мета спортивного заходу – мотивація жителів та гостей нашого міста до фізичної активності, популяризація легкої атлетики й заохочення до систематичних тренувань разом з домашніми улюбленцями”, – кажуть у муніципалітеті.

У програмі спортивного заходу:

реєстрація учасників;

забіг із домашніми улюбленцями;

майстер-класи з грумінгу та дресирування тварин;

фотозона.

Для участі у забігу з домашніми улюбленцями потрібно попередньо зареєструватись.

Обов’язкова умова – наявність у собак намордника та повідка, у котів та інших домашніх тварин – переноски і повідка.

Організатори заходу: Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради.