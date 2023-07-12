Мерія Тернополя витратить майже 20 тисяч на посвідчення

Тернопільська міська рада 4 липня підписала два договори на виготовлення… посвідчень. Ціна питання – понад 17 500 гривень.

Виготовлятиме бланки ФОП Цимбал Руслан Анатолійович, юридична адреса якого знаходиться у Тернополі на Новому світі.

За посвідчення працівника Тернопільської міської ради та бланків посвідчень особи мерія заплатить 9 225 гривень. До 31 грудня ФОП має надрукувати для тернопільської мерії 225 бланків посвідчень особи вартістю 19 грн. за штуку та 250 посвідчень працівника Тернопільської міської ради по 19,80 грн. за одиницю.

Ще 8 316 гривень вартуватимуть посвідчення «Відзнака міської ради», посвідчення «Почесна відзнака міського голови» та посвідчення (відповідно до розпорядження міського голови). За ці гроші має бути надруковано 200 посвідчень (відповідно до розпорядження міського голови), 20 посвідчень “Почесна відзнака міського голови” та 200 посвідчень “Відзнака міської ради”. Всі вони вартуватимуть бюджету Тернополя по 19,80 грн. за штуку.

Наскільки нагальним є витрачання у воєнний час цих коштів, залишимо на розсуд нашим читачам.



