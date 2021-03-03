Мешканці Тернопільщини можуть придбати житло за програмою «Доступна іпотека 7%»

В Україні перші родини отримали кредити за програмою «Доступна іпотека 7%». Церемонія підписання договорів між банками та позичальниками відбулась під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Розвиток правосуддя».

«Вітаю щасливих власників квартир. Ті, хто хоче покращити свої житлові умови, можуть долучитися до програми. Звертайтеся в банки, їхній список і список агентів можна знайти на сайті Фонду розвитку підприємництва. Необхідні для отримання кредиту кроки також можна знайти на сайті», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як додав заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, у рамках програми «Доступна іпотека 7%» перші кредитні угоди з позичальниками підписують АТ «ОТП Банк» та АБ «Укргазбанк». Так, перші іпотеки отримають сім’ї Лапченко і Максим’юк.

Про іпотечну програму можна дізнатися на сайті Фонду розвитку підприємництва, а за деталями слід звертатися до банків, які беруть участь у ній.

Стати учасником державної програми може будь-яка українська родина, іпотека може надаватися під житло на первинному ринку, майнові права на квартири та будинки з ділянками, а також квартири на вторинному ринку, які були введені в експлуатацію після 2018 року.

Нагадаємо, нещодавно перші сім українських банків підписали угоду з Фондом розвитку підприємництва про компенсацію з держбюджету частини кредитної ставки до рівня 7% річних. Це – ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Глобус банк, ОТП банк, Мегабанк, Кредобанк.