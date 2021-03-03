У Тернополі підприємиці зі спільним номером розіграли понад 600 тисяч на харчування учнів

Підприємиці Ольга Жукорська та Софія Гардецька розіграли 635 тис. грн на харчування учнів Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи.

Обидві учасниці подали на торги документи з однаковими дефектами друку, що свідчить про підготовку довідок на спільній техніці. Особливо характерними є помаранчеві плями на скан-копіях медичних книжок працівників підприємиць, які вони подали на різні торги.

Окрім того, на інших торгах вони вказали в договорах однаковий номер телефону. А під час реєстрації на закупівельному майданчику, Ольга Жукорська вказала номер телефону Софії Гардецької як один з контактних.

Підприємиця Ольга Жукорська заперечила редакції «Наші гроші. Львів» зв’язок зі своєю конкуренткою.

«Такого не може бути. Де, які плями на документи? Хто така Гардецька? Щоб я вказувала номери телефонів на якихось торгах, не знаю такого, чесно кажучи», − зазначила учасниця.

Водночас Софія Гардецька відмовилася одразу коментувати свою конкуренцію з Ольгою Жукорською та попросила передзвонити.

Але розмова з однією з колишніх працівниць, телефон якої досі ще є в документах приватної підприємиці Жукорською, свідчить про спільний бізнес.

«Я колись працювала у НИХ бухгалтером, а ВОНИ були підприємцями. Але я вам нічого не розповім, сказала, що працювала і все», − зазначила експрацівниця.

Під час поточного аукціону підприємиці не торгувалися. Вони обидві запропонували однакову вартість харчування, однак договір підписали з Ольгою Жукорською. Вона забезпечуватиме дворазовим гарячим харчуванням учнів школи по 35 грн на дитину та чотириразовим харчуванням учнів цілодобового перебування по 60 грн.

Підприємиця Ольга Жукорська та Софія Гардецька зареєстровані в Тернопільській області. Протягом 2020-2021 років перша отримала замовлень на 1,04 млн грн включно з поточним договором, друга – на 674 тис. грн. Підприємиці зустрічалися на торгах вісім разів, починаючи з 2017 року. Успішними з цих тендерів були тільки чотири, конкурентки перемогли порівну.

При цьому Софія Гардецька у 2020 році також позиціонувала себе як косметолог. Вказаний у відомостях про учасників номер телефону фігурує у оголошенні щодо безкоштовних косметологічних послуг для онкохворих жінок.