Міська рада дасть відповідь на петицію тернополян про набережну без огорожі
Електронна петиція “Набережна Без Огорожі” набрала необхідну кільсть голосів (304 із 300 потрібних), аби її розглянули в Тернопільській міській раді.
Відповідь мають оприлюднити не пізніше
Зокрема у петиції пропонується:
1. Ліквідувати паркан довкола озера по усьому периметру (парк Шевченка, дамба, ..)
2. Забезпечити доступ до Тернопільського озера та оглядовість з набережної.
3. Облаштувати якісно та сучасно берег ставу (лавки, оглядові майданчики, біноклі, причали).
4. Розширити набережну (Дружба-парк Шевченка – до Циганка) на чотири метри.