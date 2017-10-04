Новини Тернополя 

Міська рада дасть відповідь на петицію тернополян про набережну без огорожі

Irena 23 Views Прокоментуй!

Електронна петиція “Набережна Без Огорожі” набрала необхідну кільсть голосів (304 із 300 потрібних), аби її розглянули в Тернопільській міській раді. 

Відповідь мають оприлюднити не пізніше 

Зокрема у петиції пропонується:

1. Ліквідувати паркан довкола озера по усьому периметру (парк Шевченка, дамба, ..)

2. Забезпечити доступ до Тернопільського озера та оглядовість з набережної.

3. Облаштувати якісно та сучасно берег ставу (лавки, оглядові майданчики, біноклі, причали).

4. Розширити набережну (Дружба-парк Шевченка – до Циганка) на чотири метри.

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