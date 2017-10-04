Міська рада дасть відповідь на петицію тернополян про набережну без огорожі

Електронна петиція “Набережна Без Огорожі” набрала необхідну кільсть голосів (304 із 300 потрібних), аби її розглянули в Тернопільській міській раді.

Відповідь мають оприлюднити не пізніше 11 жовтня 2017 р.

Зокрема у петиції пропонується:

1. Ліквідувати паркан довкола озера по усьому периметру (парк Шевченка, дамба, ..)

2. Забезпечити доступ до Тернопільського озера та оглядовість з набережної.

3. Облаштувати якісно та сучасно берег ставу (лавки, оглядові майданчики, біноклі, причали).

4. Розширити набережну (Дружба-парк Шевченка – до Циганка) на чотири метри.