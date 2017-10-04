У Тернополі поліцейські врятували малолітніх дітей від голодної смерті (відео)

У Тернополі патрульні поліцейські врятували малолітніх дітей від голодної смерті. 6-річного Тимура та його новонародженного братика мати залишила на призволяще. Старший хлопчик півдня кликав на допомогу перехожих. Врешті небайдужі люди викликали до домівки дітей поліцію.

Поліцейським хлопчик розповів, що у хаті залишився його одномісячний братик. Маля сильно плакало, бо хотіло їсти. Харчів для себе попросив і Тимур. Копи не розгубилися і одразу в найближчому магазині накупили ласощів для малого.

Журналістам мати вдалося застати вдома. Жінка розповіла, що лише нещодавно переїхала в Тернопіль із Залісців Зборівського району. Хату безкоштовно їй надав знайомий. Додала, що дітей на призволяще не покидала, а залишила на господаря хатини.

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