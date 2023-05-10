18:15 | 10.05.2023
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Міська рада закрила ярмарок на «Східному», бо тернополяни поскаржилися

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10 травня на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про припинення роботи щосуботнього сільськогосподарського ярмарку на масиві «Східний» за адресою вул. Лесі Українки, 39 (майданчик поруч з будинком).

Рішення прийнято, враховуючи численні скарги громадян у Держпродспоживслужбу, щодо продукції, яка не відповідає якості, відсутність медичних книжок у продавців та інших документів, що підтверджують якість і безпеку продуктів харчування, яку купують громадяни.

Тож щосуботні сільськогосподарські ярмарки працюватимуть лише на масиві «Дружба» перехрестя вул. Миру – Дружби з 08:00 до 15:00 год.

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