Міська рада закрила ярмарок на «Східному», бо тернополяни поскаржилися
10 травня на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про припинення роботи щосуботнього сільськогосподарського ярмарку на масиві «Східний» за адресою вул. Лесі Українки, 39 (майданчик поруч з будинком).
Рішення прийнято, враховуючи численні скарги громадян у Держпродспоживслужбу, щодо продукції, яка не відповідає якості, відсутність медичних книжок у продавців та інших документів, що підтверджують якість і безпеку продуктів харчування, яку купують громадяни.
Тож щосуботні сільськогосподарські ярмарки працюватимуть лише на масиві «Дружба» перехрестя вул. Миру – Дружби з 08:00 до 15:00 год.