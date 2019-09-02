Міська влада ніяк не хоче відмовитись від ласого кусочка землі у центрі Тернополя

“Тернопільську обласну аптеку № 78” неодноразово хотіли виселити, оскільки закінчився договір оренди. Однак працівники відстояли свої права у суді і тепер приміщення у власності облради.

Рішення суду передбачає, що Тернопільська міськрада не має права виселяти аптеку з приміщення на вулиці Руській, 23.

4 липня 2019 року господарський суд Тернопільської області (суддя Бурда Н.М.) розглянув по суті справу № 921/105/19 за позовом Тернопільської обласної ради до відповідачів: виконавчого комітету Тернопільської міської ради та Тернопільської міської ради про:

– скасування рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 15.03.2007 “Про оформлення права власності за Тернопільською міською радою”;

– скасування свідоцтва про право власності Тернопільської міської ради від 18.04.2007;

– визнання права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області в особі Тернопільської обласної ради на нежитлове приміщення за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 23, загальною площею 634,3 кв. м. що приміщення, в якому працює “Тернопільська обласна аптека № 78”

Але боротьба досі триває. Тернопільська міська рада подала апеляцію до “Західного апеляційного господарського суду”. Перегляд справи № 921/105/19 відбудеться 5 вересня 2019 р. об 11:30 у приміщені західного апеляційного господарського суду за адресою: м. Львів вул. Личаківська 81, в залі судового засідання.

Колектив КП ТОР ” Тернопільська обласна аптека № 78″ просить небайдужих підтримки у суді.

До слова, Тернопільська аптека № 78 є однією з найстаріших аптек міста. Вперше свої двері для відвідувачів заклад відкрив у далекому 1959 році.

Дотепер аптека № 78 залишається улюбленим фармацевтичним закладом Тернополя і має великий попит серед жителів міста та області.

Важливо наголосити, що аптека № 78 видає медикаменти за програмою “Доступні ліки”, згідно якої пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом ІІ типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою. Також у цьому закладі відпускають інсулін безкоштовно за рецептами.

Зауважимо, що ініціатива на примусове виселення йде від підлеглих міського голови Сергія Надала. Виконавчий комітет ТМР без конкурсу приймає рішення про надання в оренду незвільнених аптекою приміщень. Новим щасливим орендарем стає приватний підприємець Сергій Пушкар,пише сайт Терміново..

Скільки платитиме Сергій Пушкар за оренду комунального майна? Передувало рішенню виконкому оголошення від Тернопільської міської ради про намір передати в оренду майно комунальної власності, розміщене 23 травня 2018 року. Згідно цього повідомлення, міськрада встановила вартість місячної орендної плати за 633,7 м. кв. в центрі Тернополя – 29696,65 грн.

Раніше Сергій Пушкар працював у правоохоронних органах. За даними журналістів газети «Номер 1», із простого водія він дослужився до заступника начальника управління боротьби з організованою злочинністю в Тернопільській області. Коли цю структуру ліквідували, Пушкар пішов на «вільні хліба».

Він не вперше цікавиться орендою комунального майна в центральній частині Тернополя. Зокрема, Сергія Пушкаря згадували у тернопільських виданнях, коли він у червні 2017-го брав участь в конкурсі міської ради на оренду приміщень в «Палаці кіно», що на вул. Івана Франка. І переміг на конкурсі, а згодом і в судах, коли комісія скасувала конкурс.

Крім того, що Сергій Пушкар фізична особа-підприємець, у травні 2018 року він стає співзасновником ТОВ «Роял Контракт Т». Компанія з майже ідентичною назвою охороняє Тернопільську міську раду запівдарма.

Товариство Сергія Пушкара, маючи всього-навсього три місяці від роду, стало переможцем у відкритих торгах на монтаж та установку охоронного обладнання в приміщенні Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Сума тендеру 159 230 грн.