Міський голова Сергій Надал радить тернополянам не їсти сирого м’яса

У ТЕРНОПОЛІ КОРОНАВІРУСУ НЕМАЄ. МЕДИКИ ГОТОВІ НАДАВАТИ ДОПОМОГУ. Про це повідомляють у міські раді.

🔷 В Тернополі жодного випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано. Епідеміологи моніторять епідемічну ситуацію, визначено алгоритм лабораторної діагностики у випадку, якщо буде підозра на коронавірус. Ось номер цілодобової гарячої лінії: ☎️ 098 441 59 81. Телефонуйте, будь ласка, якщо Вам потрібна консультація, у Вас виникли підозри щодо цього захворювання.

🔷 Медичні працівники готові до виявлення, ізоляції та ведення випадків, відстеження контактів й запобігання подальшому поширенню вірусу. У лікарнях має бути медичні засоби, необхідні для пацієнтів, а також налагодили систему епідемічних оповіщень.

Я закликаю Вас не панікувати, однак за перших симптомів: гарячки, кашлю, ускладненого дихання, не зволікайте, обов’язково звертайтеся до медиків! І, звичайно ж, пам’ятайте про звичайні заходи безпеки: гігієна рук, під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою, уникайте тих, хто має гарячку та кашель, не їжте сирих або недостатньо оброблених продуктів тваринного походження, – просить міський голова Сергій Надал.



📸На фото – демонстрація респіратора і протичумного костюма, які убезпечать медичний персонал від вірусу.