Одна смерть і 177 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Тернопільщині станом на 1 вересня

Станом на 01 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 6184 випадках діагноз лабораторно підтверджений (5739 випадків – дорослі, 445 випадків – діти), з них 71 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 3102 особи.