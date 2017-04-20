Місце зустрічі змінити не можна: локація “Біля Молока” у Тернополі з новою вивіскою

Нагадаємо, на початку весни цього року з легендарної тернопільської крамниці “Молоко” зняли вивіску. Її замінили назвою нового супермаркету, який відтепер розташований у цьому приміщенні.

Стірчатися “Біля Молока” — багатолітня традиція серед тернополян, тож не дивно, що багато хто сумував з приводу демонтажу первісної вивіски. Натомість маркетинговому відділі магазинів Eva знайшли рішення — виготовили нову вивіску, яка й далі нагадуматиме тутешнім про історичне місце зустрічі.

У Тернопільському інформаційно-туристичному центрі планують втілити ідею з відновлення подібних назв, які надовго залишилися у користуванні тернополян, навіть після демонтажу. Приміром, зупинка “Бурячок”, “Півник”. Про це “Погляду” повідомив керівник центру Тарас Ковальчук.