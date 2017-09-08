Міжнародна зустріч великої фан-сім’ї AC/DС: шведи, німці, британці вже в Тернополі

Тернополян та гостей міста запрошують поринути в незабутню атмосферу улюблених пісень легендарних і неповторних “AC-DC”. Завтра, 9 вересня, вперше в Україні відбудеться міжнародна фан-зустріч любителів творчості гурту AC/DC.

На сцені виступлять трибют-гурт “BID GUN” та італієць Matteo Giovannone, які не тільки грають один в один легендарні хіти AC/DC, – своїм вибухом енергетики ці хлопці готові просто “спалити” будь-яку сцену на яку ступає їх нога. Краще них AC/DC грає тільки AC/DC. “На концерті цих хлопців ти відчуваєш себе частинкою легенди. Не прогав свій шанс відірватися під безсмертні хіти, приходь і відірвися по повній!”, — зазначають організатори заходу.

На міжнародну зустріч великої фан-сім’ї AC/DС в Тернопіль вже приїхали шведи, німці, британці.

Квитки можна придбати в ЦУМі (відділ Коніка) або за посиланням: https://gastroli.ua/events/5930