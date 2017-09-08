У тернопільському медичному університеті відкрили фантомний клас

Адміністрація Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачеського постійно вдосконалює умови навчання студентів. З цією метою в ТДМУ нещодавно введено в дію ще один фантомний стоматологічний клас на 14 робочих місць, в якому майбутні стоматологи відпрацьовують практичні навички. Нагадаємо, що минулого року було відкрито перший фантомний клас на 12 місць. На встановлених фантомах можна зімітувати терапевтичний, ортопедичний, хірургічний та дитячий прийоми, а викладачі допомагають детально розібрати кожну ситуацію. Виконання практичних завдань у фантомному класі максимально наближена до реальних умов роботи лікаря-стоматолога. У новому фантомному класі практичні заняття проводять викладачі кафедр дитячої та ортопедичної стоматології.

Тут встановлено фантоми українського виробника, зокрема фірми з Сєвєродонецька. Високотехнічне обладнання, за допомогою якого студенти виконують необхідні стоматологічні маніпуляції, італійського виробника «Галіт». Стоматологічні прийоми можна зімітувати за допомогою змінних щелеп. Після відпрацювання майстерності в фантомному класі, молоді значно легше буде працювати з пацієнтами. Окрім того, студент може працювати зі своєю фантомною щелепою. Під час заняття викладач аналізує всі помилки і дає практичні рекомендації. Робота на стоматологічному місці у фантомному класі відповідає тим реаліям, в яких працює лікар-стоматолог. На кожну помилку студента обладнання відразу реагує, тому навчання в цих класах максимально сприяє практичному вдосконаленню майбутніх медиків. Клас обладнаний також сучасною мультимедійною системою.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.