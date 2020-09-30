Молода сім’я Подобівських із Тернополя виготовляє вдома олію найрізноманітніших смаків

Дедалі частіше люди починають усвідомлювати важливість правильного харчування та здорового способу життя. Цілком усвідомлює істину, що «людина є тим, що споживає» й молода сім’я Подобівських із Тернополя. Власне, керуючись цим, подружжя започаткувало для себе справу, яка приносить користь їм та тепер уже їхнім клієнтам, яких стає дедалі більше. Йдеться про виготовлення олії найрізноманітніших смаків – кунжутної, лляної, горіхової, гарбузової, кокосової, горіхової, конопляної, гірчичної, з розторопші, чорного кмину і, звичайно ж, із соняшнику.

Зацікавлення таким виробництвом у молодих людей з’явилося після того, як вони самі спробували незвичними для нас оліями заправляти салати задля смаку та власного здоров’я. Спочатку вони замовляли олію на американських сайтах. Її асортимент там надзвичайно великий. Можна купити навіть олію з виноградних чи грейпфрутових кісточок. Щоправда, її вартість висока. Власне, тому сім’я Подобівських вирішила відкрити своє виробництво, придбавши для цього спеціальний прес.

– Ми зовсім не сумнівалися в правильності свого рішення, адже планували виготовляти олію лише для власних потреб, – розповідає Ігор Подобівський, – а вже згодом зрозуміли, що ця продукція цікава не лише нам. Багатьом нашим клієнтам олію різних видів рекомендують вживати лікарі. Чимало наших клієнтів – вагітні жінки, які дбають про власне здоров’я та здоров’я дитини.

У раціоні моїх співрозмовників олія різних видів є щодня. Гарбузова, наприклад, корисна для дітей, як антигельмінтний засіб, лляна є доброю заміною риб’ячого жиру. До того ж, вона повністю засвоюється організмом. Кунжутна олія має високий вміст кальцію.

– Загалом, – каже Ігор Подобівський, – і лляна, і конопляна, і гарбузова олії – це все давно забута стара продукція. Наші предки колись саме її вживали й почувалися здоровими, тому ми повинні споживати те, що закладено в нас генетично. Кожен вид олії має не лише власний смак, а і вміст поживних речовин, тому рекомендувати якусь найбільше не варто. Потрібно споживати все й у міру. До того ж, кожен організм має власні особливості й потреби, тому перед вживанням того чи іншого виду олії варто проконсультуватися з лікарями.

Найуніверсальніша олія для всіх – це соняшникова, адже до неї ми найбільше звикли. Але, якщо порівняти олію власного віджиму із магазинною, різниця помітна, каже пан Ігор. Магазинна – це мертва олія, на яку вплинула температура й різні домішки. Олія свіжого віджиму маслянистіша. До речі, термін зберігання такої олії від двох до чотирьох місяців, залежно від виду, тому ми виготовляємо олію лише на замовлення.

Для того, щоби виготовити якісну олію, потрібне якісне насіння. Якщо воно буде із домішками, відповідно, смак олії буде змінений. Вона може гірчити або віддавати смак іншого насіння.

Сировину для свого виробництва подружжя вибирає ретельно. Деяке насіння купують у постійних продавців, а деяке – у різних, вишукуючи найкраще.

До речі, кожне насіння має різний вміст олії. Найлегше, звичайно, видобути її із соняшнику, горіхів. Важче – із кунжуту, льону, чорного кмину. Наприклад, з кілограма останнього можна отримати лише 100 грам олії, собівартість якої виходить 200 гривень. Усі види продукції сім’я фасує у 250-мілілітрову тару. Вартість кожної олії залежить від вартості сировини. Наприклад, пляшечка конопляної олії вартує 145 гривень, лляної – 160, горіхової й гарбузової – по 160 гривень, кокосової – 110.

Користь кожної з них для власного здоров’я подружжя усвідомлює. Саме тому вони вже задумуються над запровадженням ще якогось напрямку виробництва, але обов’язково корисного для здоров’я.