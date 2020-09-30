30 вересня: на Тернопільщині за добу від COVID-19 видужало вдвічі більше людей, ніж заразилося

Станом на 30 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 13508 випадках діагноз лабораторно підтверджений (12484 випадки – дорослі, 1024 випадки – діти), з них 165 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 7890 осіб