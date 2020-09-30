30 вересня: на Тернопільщині за добу від COVID-19 видужало вдвічі більше людей, ніж заразилося
Станом на 30 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 13508 випадках діагноз лабораторно підтверджений (12484 випадки – дорослі, 1024 випадки – діти), з них 165 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 7890 осіб
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 3865 (1818 одужало, 33 летальних, 2014 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 687 (531 одужало, 8 летальних, 148 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 493 (192 одужало, 5 летальних , 296 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 681 (332 одужало, 15 летальних, 334 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 615 (434 одужало, 7 летальних , 174 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 595 (351 одужало, 14 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 230 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 707 (381 одужало, 8 летальних, 318 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 352 (233 одужало, 119 продовжують хворіти);
– Козівський район – 384 (220 одужало, 2 летальних, 162 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 855 (584 одужало, 16 летальних, 255 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 379 (264 одужало, 2 летальних, 113 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 542 (421 одужало, 9 летальних, 112 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 303 (204 одужало, 3 летальних, 96 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 114 (52 одужало, 3 летальних, 59 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 481 (294 одужало, 7 летальних, 180 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1114 (597 одужало, 10 летальних, 507 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 920 (674 одужало, 8 летальних , 238 продовжують хворіти);
– Шумський район – 421 (308 одужало, 14 летальних, 99 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 463 особи;
проведено 790 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 211 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 1 летальний випадок – чоловік 81 р. Тернопільський район с. Домаморич.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (67 осіб)
Бережанський район (4особи):
• м. Бережани – 4
Борщівський район (14 осіб):
• м. Борщів – 3
• с. Стрілківці – 2
• с. Вовківці – 3
• с. Цигани – 1
• с. Ланівці – 1
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Іванків – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Лосяч – 1
Бучацький район (6 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Рукомиш – 1
• с. Звенигород – 1
• смт Золотий Потік – 1
Гусятинський район (2 особи):
• м. Хоростків – 1
• с. Самолусківці – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• м. Заліщики – 2
• с. Поділля – 1
• с. Кошилівці – 3
Збаразький район (6 осіб):
• м. Збараж – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Киданці – 1
• с. Стриївка – 1
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
Зборівський район (5осіб):
• м. Зборів – 1
• смт Залізці – 2
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Млинівці – 1
Козівський район (12 осіб):
• смт Козова – 4
• с. Конюхи – 6
• с. Геленки – 1
• смт Козлів – 1
Кременецький район (20 осіб):
• м. Кременець – 12
• м. Почаїв – 3
• с. Будки – 1
• с. Горинка – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Старий Почаїв – 2
️Лановецький район (9 осіб):
• м. Ланівці – 4
• с. Грибова – 2
• с. Білозірка – 3
️Монастириський район (3 особи):
• м. Монастириська – 1
• сел. Коропець – 1
• с. Садове – 1
Підволочиський район (7 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• с. Нове Село – 2
• с. Лисичинці – 1
Підгаєцький район (3 особи):
• с. Угринів – 1
• с. Старе Місто – 2
Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 2
• смт Микулинці – 1
• смт Дружба – 1
Тернопільський район (19 осіб):
• с. Біла – 1
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Великі Гаї – 1
• с. Петриків – 1
• с. Ангелівка – 7
• с. Підгородне – 3
• с. Байківці – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Домаморич – 1
️Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 12
• с. Улашківці – 4
• с. Пастуше – 1
• с. Колиндяни – 2
• с. Угринь – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Милівці – 1
Шумський район (1 особа):
• с. Підгайці – 1