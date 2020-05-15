МОЗ: В Україні з 22 травня запрацює громадський транспорт, дитсадки, готелі, дозволять ЗНО і спортивні змагання
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 14 травня, розповів про другий етап пом’якшення карантину.
Що планується дозволити:
✅проведення спортивних змагань без глядачів
✅відкриття готелів, окрім хостелів, без функціонування ресторанів та спортивних залів
✅проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО)
✅роботу громадського транспорту
✅роботу дошкільних навчальних закладів — дитячих садочків
Обов’язкове дотримання:
❗️масочного режиму
❗️соціальної дистанції
❗️дезінфекції антисептиками