08:01 | 15.05.2020
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Новини Тернополя 

МОЗ: В Україні з 22 травня запрацює громадський транспорт, дитсадки, готелі, дозволять ЗНО і спортивні змагання

Irena 0 Views Прокоментуй!

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 14 травня, розповів про другий етап пом’якшення карантину.

Що планується дозволити:
проведення спортивних змагань без глядачів
відкриття готелів, окрім хостелів, без функціонування ресторанів та спортивних залів
проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО)
роботу громадського транспорту
роботу дошкільних навчальних закладів — дитячих садочків

Обов’язкове дотримання:
❗️масочного режиму
❗️соціальної дистанції
❗️дезінфекції антисептиками

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