МОЗ: В Україні з 22 травня запрацює громадський транспорт, дитсадки, готелі, дозволять ЗНО і спортивні змагання

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 14 травня, розповів про другий етап пом’якшення карантину.

Що планується дозволити:

✅проведення спортивних змагань без глядачів

✅відкриття готелів, окрім хостелів, без функціонування ресторанів та спортивних залів

✅проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО)

✅роботу громадського транспорту

✅роботу дошкільних навчальних закладів — дитячих садочків

Обов’язкове дотримання:

❗️масочного режиму

❗️соціальної дистанції

❗️дезінфекції антисептиками