Тернопільські капелани отримали у Києві нагороди від Збройних Сил України

Також на з’їзді військовий капелан о. Михайло Забанжала представив свою книгу «Лицарі духа» (Військове капеланство УГКЦ ХІХ-ХХ століть у біографіях), а о. Орест Сало – книгу споминів про душпастирювання в зоні АТО.

На конференції було представлено діяльність Департаменту протягом років отцем Любомиром Яворським, а також заступником керівника Департаменту військового капеланства о. Андрієм Зелінським представлено стратегію розвитку ДВК ПК УГКЦ.

повідомив о. Микола Квич