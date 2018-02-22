Ми будемо палити всі банки підряд, – жартівник намагався залякати тернопільську поліцію (аудіо)

Погрози фізичною розправою, а також заяви про початок бойових атак у Тернополі та масові пожежі – таке повідомлення на лінію “102″ від невідомого надійшло 20 лютого близько 22:20, – повідомляє сайт Досьє102.

Чоловік допитувався у оператора, чому в обласному центрі працюють несправедливі судді, а поліція на це не реагує.

Додзвонювач запевнив, що він та його друзі, які є добровольцями одного із батальйонів, почнуть спалювати усі існуючі в обласному центрі банки і цими діями вони покажуть, що Західна Україна сильна та любить свою державу.

У ході розмови з оператором чоловік кілька разів путався щодо того, добровольцем якого батальйону він є. Себе та товаришів називав братвою і запевняв поліцію, що вони на шістдесяти джипах зі сторони Кременця під’їжджають до Тернополя. У разі перешкоджання, побратими планують знищувати усіх на своєму шляху.

За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, але правоохоронці змушені були відреагувати на дане повідомлення. Оперативники встановили, що дзвінок надходив з Підволочищини. Саме туди вирушили бійці корпусу оперативної раптової дії, працівники групи швидкого реагування, поліцейські станції Скалата, слідчо-оперативна група.

За словами Андрія Купчака, начальника Підволочиського відділу поліції, вони оточили будинок, з якого йшов телефонний сигнал і очікували бійців “Корду”. У ході спецоперації з’ясувалося, що на лінію “102″ телефонував мешканець села Іванівка, 1977 року народження. Він разом з товаришем, який свого часу дійсно перебував у зоні АТО, випивали. Після цього товариш взяв у атошника його мобільний телефон і вирішив зателефонувати до поліції.

Жартівників доправили на освідчення до медзакладу. За попередньою інформацією, у крові чоловіків було 1,8-1,9 проміле алкоголю.

Такий жарт чоловікові вартуватиме адміністративним провадженням за статтею 173 – Дрібне хуліганство. Йому загрожує штраф або адмінарешт. Усе вирішуватиме суд.

Звук Поліція Тернопільщини