“Ми були чесними з усіма – це не найкраща риса для співпраці з різноманітними структурами”, — автор проекту про мультизал в Тернополі

“Проект №613 Мультиспортивний зал Тернополя – завершений, — пише в соцмережах Роман Задорожний. — Рівно рік, як мрія переросла в ідею, потім в проект, згодом в перемогу серед проектів, далі були папери, перепони, нерозуміння, спроби,… і врешті решт все стало на свої місця – на даний момент проект №613 НЕ БУДЕ РЕАЛІЗОВАНО.

На це є ряд логічних причин, які ми, можливо, деталізуємо згодом, якщо буде бажання та потреба. Виокремлю дещо, щоб було не надто багато запитань щодо голослівності:

– ми були чесними з усіма – це не найкраща риса для співпраці з різноманітними структурами. Якщо наперед сказати, що з 10 мішків цементу на ремонт в залі мають бути 10, а не 7, наприклад, то в результаті зроблять так, що їх буде 0.

– ми не були наполегливими – не знали, що стикнемося з такою кількістю перепон у вигляді документів, байдужості, зацікавлення, ігнорування. Ми були готові втілювати і працювати з матеріалами, а не схемами.

– ми були мрійниками, які готові працювати і втілювати задумане. Нас опустили на землю і вказали місце. Наше – не наше, хз, дасться чути.

– ми вірили – на жаль, стартуючи з тріатлону, завершуючи мультизалом ми стикалися обманом та недомовками та розчаровувались в людях дотичних до політики. Але ви нас навчили і не дорого – за то і дякуємо.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ | ТЕРНОПІЛЬ – дуже класний задум, який наразі кульгає із втіленням через структури міськради. Тому бажаємо авторам інших проектів з минулого року та тих, що от-от переможуть цього року, вдалого впровадження в життя. І нехай це будуть найкращі справи, які потрібні в місті.

Мультиспортивний зал Тернополя – групу залишаємо живою. Мрія залишилась, ініціатори не пропадають, кошти – заробимо, залучимо (знайдемо такого ж абезбашеного олігарха чи шо:) – знайдемо. Про час не можемо знати”.