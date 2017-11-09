Зборівську громаду очолить наймолодший міський голова України

Команда Тернопільський Центр розвитку місцевого самоврядування провела виїзний семінар для представників Зборівської міської об’єднаної територіальної громади.

На заході обговорено особливості підготовки та проведення першої сесії ради ОТГ, надання методичної та організаційної допомоги, юридичних консультацій, а також питань організації цивільного захисту під час реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Директор Центру Віктор Литвинчук висловив думку, що є усі підстави вважати нинішній семінар початком важливої роботи щодо зміцнення спроможності громади. Приємним є те, що Зборівську об’єднану територіальну громаду очолила молода перспективна людина, яка має амбітні цілі і бажання змінити життя жителів громади на краще.

Руслану Максиміву, Зборівському міському голові усього двадцять дев’ять років. Це, очевидно, наймолодший міський голова в Україні. Разом з тим він уже чотири роки очолює Зборівську міську раду. Досвід і нові методи роботи помітні з першого погляду. Не дивно, що виборці об’єднаної територіальної громади довірили свою долю саме йому. Результат виборів говорить сам за себе. 54 відсотків “за” – це оцінка роботи міського голови за чотири роки.