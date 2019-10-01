16:01 | 1.10.2019
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Новини Тернополя 

“Ми тепер круті”: за гроші з осіннього ярмарку в школу біля Тернополя купили швейні машинки

Irena 2 Views Прокоментуй!
Фото Ольги Пульки.

Два тижні тому у Байковецькій школі І-ІІст. Тернопільського району відбувся ярмарок смаколиків. На виручені гроші, а це 9000 гривень, колектив придбав швейні машинки.

Про це у соцмережах повідомляє директорка навчального закладу Ольга Пулька:

  • Дякуємо учням, батькам, працівникам сільської ради с. Байківці за активну участь у нашій акції, – пише директорка. – Особлива подяка директору ТОВ “Вікторія” С. В. Маціборці. Ми тепер круті. Будемо використовувати швейні машинки в інших проектах, а задумів у нас багато.
Світлина від Ольги Пулької.
 
 
 

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