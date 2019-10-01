“Ми тепер круті”: за гроші з осіннього ярмарку в школу біля Тернополя купили швейні машинки

Два тижні тому у Байковецькій школі І-ІІст. Тернопільського району відбувся ярмарок смаколиків. На виручені гроші, а це 9000 гривень, колектив придбав швейні машинки.

Про це у соцмережах повідомляє директорка навчального закладу Ольга Пулька: