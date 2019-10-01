Делегація з Північної Македонії відвідала Великогаївську громаду

27 вересня 2019 року в гості до Великогаївської громади завітали іноземні гості. Делегація із чотирьох представників органів влади республіки Північна Македонія приїхали, щоби побачити, як розвиваються села в Україні після об’єднання у громади та поділитися власним досвідом у розбудові своїх сіл.

Спершу, почесних гостей, у залі засідань Великогаївської сільської ради ОТГ зустрів голова громади Олег Кохман, який провів коротеньку презентацію Великогаївської об’єднаної територіальної громади, опісля заступник голови Галина Кравчинюк провела екскурсію для гостей об’єктами інфраструктури нашої громади – амбулаторія, школа та дитячий садок с. Великі Гаї і адмінбудинок та школа с. Товстолуг.

На завершення гості отримали пам’ятні подарунки від Великогаївської громади, а також запросили представників громади відвідати республіку Північна Македонія.