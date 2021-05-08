Михайло Головко: «Учасник російсько-української війни, який травмував нападника на Теребовлянщині, не повинен бути осудженим»

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко висловив свою думку щодо інциденту, який стався на Теребовлянщині.

Нагадаємо, у селі Глещава 2 травня АТОвець захищався від шістьох ровесників, які були напідпитку та увірвалися в його оселю. Учасник російсько-української війни, захищаючи себе та матір, смертельно травмував одного із нападників.

– Ми живемо в правовій державі, де найвищою цінністю є людина та її життя! Як зазначено у ст. 27 Конституції України: «Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави — захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань», – зазначив Михайло Головко.

Він також підкреслив, що, на жаль, українське законодавство не завжди відповідає принципам, які задекларовані в Конституції, особливо, у частині, що стосується самозахисту.

Голова обласної ради закликав правоохоронців провести об’єктивне розслідування щодо ситуації, яка трапилася на Теребовлянщині.

– Переконаний, давно потрібно надати громадянам України право на приватне володіння вогнепальною зброєю! Недосконалою є і системи правосуддя, що призводить до подібних випадків. Так не повинно бути. Українці в Україні повинні почувати себе захищеними! Закликаю правоохоронців провести об’єктивне розслідування інциденту, який трапився на Теребовлянщині. Учасник російсько-української війни, який, захищаючи свою матір та домівку, ножем травмував одного з нападників, не повинен бути осудженим! – наголосив Михайло Головко.