Миколай снігу не принесе. Яку погоду слід очікувати у найближчий тиждень?

Раптово тернополяни перескочили із грудня у березень, адже плюсова температура у вихідні не дала можливості насолодитися лапатим снігом, а малюкам пограти у сніжки. Весь сніг розтанув, а з приходом ранішнього морозу на дорозі утворилася ожеледиця. Чи буде у погоди ще одна зміна настрою та чого чекати уже цього тижня, читайте далі…

Отож у середу, 16 грудня, без опадів, день обіцяє бути хмарним. Температура повітря вночі становитиме -1 градус, удень – +1. У четвер слід очікувати потепління, відтак температура повітря протягом дня триматиметься в районі 0- +2 градуси, вночі – до -2. Цього дня сонечко порадує усіх жителів області, опадів не передбачається. У п’ятницю, 18 грудня, небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура денна – 0, нічна – до -2 градусів. У суботу, 19 грудня, протягом усього дня по всій території області погода буде хмарною. Без опадів. Стовпчик термометра буде непохитний. До -2 градусів уночі та 0 – удень. 19 грудня вшановується пам’ять святителя Миколи. З цього дня підходять другі морози — Миколині: “На Студеного Миколу снігу навалить гору”. Якщо на Миколу відлига, посилалися на витівки поспішної зими: “Привезли зиму на санях до Миколи, ось тобі й довгождана відлига”. Погода цього дня передвіщала погоду на весняного Миколу (22 травня): “Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого”.

У неділю, 20 грудня, нічна температура опуститься до -3 градусів, денна – 0. Цього дня снігу та дощу не передбачається, день буде хмарним. У понеділок та вівторок погоду назвати зимовою складно, адже опадів не передбачається, температура повітря коливатиметься від позначки 0 до +2 градусів удень, та -1 – вночі.

Ось такою буде погода у найближчі сім днів. Аби не впадати у зимову депресію через те, що немає довгоочікуваного снігу та морозу, піднімайте собі настрій спілкуванням із близькими людьми. Гарного усім тижня бажає видання «Номер один».

Іванка Біла



