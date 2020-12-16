Тернопільські вчителі перевтілились у міфологічних персонажів (Фото)

Справжнє міфічне диво у файному місті Тернопіль!

Українська міфологія жива, сучасна та ще й допомагає творити добро. Це довів педагогічний колектив Тернопільської школи №28, який організував благодійну фотосесію «Слов’янська міфологія крізь глибину століть».

Автором ідеї виступила директорка школи Лілія Вавринів. На фотостудію перетворили звичайну учительську, на міфічний ліс ― шкільні вазони, на моделей ― вчителів.

Вони втілили образи 20 міфологічних персонажів. Особливо приємно було побачити Вовкуню у виконанні Наталії Трачук, адже це перше “фізичне” втілення адаптованого колективом Чарівний світ.UA образу жінки-вовкулаки.

За словами Наталії, саме Чарівний світ.UA надихнув її на перевтілення, а фотопроєкт, у свою чергу, надихнув учнів школи на вивчення українських міфів та легенд.

Окрім популяризації української міфології, проєкт має благодійну мету. Всі відвідувачі фотовиставки «Слов’янська міфологія крізь глибину століть», яка відкрилася 13 грудня у Тернопільському драмтеатрі ім. Т. Шевченка, мають змогу пожертвувати кошти на лікування онкохворих дітей.

Ідея проєкту ― Лілія Вавринів Фотограф ― Ревун Андрій Зачіска та мейкап ― Таміла Демкура Одяг ― Оксана Грицай Підбір образів ― Ірина Складан