Митрополит Василій освятив новий храм у Тернополі (ФОТО)

27 жовтня у Тернополі (мікрорайон Кутківці, вул. Золотогірська 1) архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) звершив Чин освячення храму та престолу на честь святих мучеників Бориса і Гліба. Сотні тернополян зібралися на молитву, щоб спільно пережити народження нової парафії.

Перед входом до храму архипастиря зустріли молоді парафіяни. Молодь була святково одягнена у національні українські костюми і вітала владику Василія запашним короваєм та квітами. Митрополит Василій, у свою чергу, щиро подякував, благословив і спілкувався з усіма присутніми. Багато віруючих під час богослужіння приступили до Святих Таїнств Сповіді та Причастя, яке уділяли священики Тернопільського центрального деканату. Святкове богослужіння супроводжував спів хору Тернопільської духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого.

Владика звернувся до присутніх з вітальним і духовним словом, а також вручив нагороди і грамоти жертводавцям й парафіянам, які найбільше долучилися до спорудження святині.

«Відбулася знаменна і довгоочікувана подія для всієї громади, – наголосив владика. – Подія, яка відбулася з волі Божої та помочі Духа Святого. Ми освятили новозбудований храм, прекрасну церкву, що з такою любов’ю зводили парафіяни на чолі зі священиками».

Власне, адміністратором парафії та самого будівництва став о. Корнелій Івашків і його сотрудник о. Андрій Цяпута. Вони висловили слова вдячності митрополиту Василію і Курії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, яка надала значну фінансову допомогу для громади.

До слова, цього дня архиєпископ Василій уділив ієрейські свячення дияконам Володимиру Тульбі і Петру Мельничуку, які є випускниками Тернопільської семінарії.

повідомив о. Андрій Цяпута