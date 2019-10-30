В однієї із сільських амбулаторій Чортківського району вкрали автомобіль швидкої допомоги

У вчиненні крадіжки автомобіля однієї із сільських амбулаторій Чортківського району співробітники поліції підозрюють 22-річного жителя Івано-Франківської області. Молодик поцупив службовий транспорт, аби добратися додому.

Як розповів начальник Чортківського відділу поліції Анатолій Мельник, повідомлення про крадіжку автомобіля, який належить одній із сільських медичних амбулаторій району, надійшло від водія. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, злодій скористався тим, що автівка була незамкнена, а ключі залишені в замку запалювання.

Викрадений автомобіль правоохоронці розшукали в одному із сіл Івано-Франківської області. Причетним до незаконного заволодіння транспортним засобом виявився 22-річний прикарпатець. За словами підозрюваного, він викрав машину, аби доїхати додому.

Автомобіль швидкої допомоги поліцейські вилучили, а щодо його викрадача розпочали кримінальне провадження. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 289 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області

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