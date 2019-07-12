До Зарваниці на прощу вирушила найчисельніша група паломників

Сьогодні, 12 липня, найчисельніша група паломників, яка за 2 дні подолає пішки 54 кілометри маршруту Тернопіль-Струсів-Зарваниця, вирушила від Архикатедрального собору УГКЦ Тернополя. Благословив паломників та окропив святою водою єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк).

«Нехай оце паломництво стане для кожного із нас шляхом до кращого життя, до кращого майбутнього, – зазначив владика Теодор, – щоб кожен із нас отримав від Господа щось особливого. Цьогорічна проща присвячена 30-літтю виходу УГКЦ із підпілля. Сотні тисяч наших попередників у вірі прямували до Зарваниці не так як ми. Вони не мали можливості іти до Зарваниці такою великою родиною. Однак ніколи Завраниця не була без прочан. В найтяжчі часи там збиралися наші батьки, наші дідусі і бабусі. Ми хочемо іти їхніми слідами та мати таку віру, як вони мали».

В дорозі вірні моляться за мир в Україні. За словами організаторів сформовано 28 груп, кожна з яких налічує близько 30 осіб. Вже на виході з міста та у селищі Велика Березовиця до колони долучилися ще декілька десятків паломників. Станом на 10.00 колона налічує близько 1000 прочан.

Очолює пішу ходу голова комісії у справах молоді о. Орест Павліський та священики архиєпархії, які провадитимуть молитвою та сповідатимуть людей в дорозі. Оргкомітет подбав про умови для паломників: харчування та нічліг. Супроводжує колону карета швидкої допомоги та міліція. Прочани прибудуть у Зарваницю в суботу, після обіду (13 липня).

До слова, на Загальнонаціональну прощу до Зарваниці прибудуть члени Синоду єпископів УГКЦ, високодостойні гості та Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ. Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні молитимуться Молебень до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру. Патріарх Святослав зустрінеться із молоддю о 16.00, 13 липня. Проти ночі на 14 липня молодь чекає духовно-мистецька програма на співочому полі Зарваниці.