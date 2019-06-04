Митрополит Василій Семенюк відзначив золотим хрестом отця з Тернопільщини

2 червня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) здійснив пастирський візит на парафію УГКЦ св. Юрія с. Вертелка Зборівського району. З нагоди 25-тиліття заснування храму відбулася Архиєрейська Божественна Літургія, у якій взяли участь декан Залозецький о. Василь Небесний, настоятель храму о. Олег Кожушко, священики, які впродовж 25-ти років душпастирювали у селі.

Перед Богослужінням владика Василій освятив престіл. У пастирському слові архиєрей проповідував на тему євангельського уривку Неділі сліпородженого, а, відтак, привітав громаду з ювілеєм храму. Митрополит подякував отцю Олегу Кожушку за старанну душпастирську працю та відзначив його церковною нагородою – золотим хрестом. Вкінці відбулося освячення води, а семінаристи представили вірним концерт духовної пісні.

Прес-служба архиєпархії

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