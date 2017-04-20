П’яний тернополянин влаштував дебош у наркодиспансері

«Я тверезий і медогляду проходити не буду», – переконував патрульних 37-річний водій Honda Accord. Результат драгера показав 1,60 проміле алкоголю в крові. А це у 8 разів перевищувало допустиму норму.

Водій з результатом був не згідний і виявив бажання освідуватися у медичному закладі. Приїхавши до обласного наркодиспансеру, громадянин почав дебоширити та вживати лайливі слова. На прохання припинити правопорушення чоловік не реагував і почав поводитися ще агресивніше.

На водія складено протокол ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння) та ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законній вимозі поліцейського) та винесено постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП(Керування без відповідних документів).