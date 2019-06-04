Смерть тернополянина Віталія Гнатишина: замість вбивства — побиття, замість побиття — удушення?.

Захисник підсудного запитав, чи експерт досліджував правильність надання першої медичної допомоги Віталію Гнатишину, чи вірними були дій медичних працівників на екстрений виклик. Поцікавився також, чи у потерпілого був синдром Мендельсона. «У висновку зазначено, що потерпілий поступив до лікарні у стані клінічної смерті. Чи можливе спричинення клінічної смерті наявністю в дихальних шляхах рвотної маси?» — запитав адвокат.

Утім, експерт не надав відповіді, пояснивши, що це не було його предметом вивчення. «Єдине запитання, яке слідство ставило переді мною: чи можливе заподіяння Гнатишину тілесних ушкоджень у вигляді закритої черепно-мозкової травми з крововиливами, що призвела до набряку головного мозку та іншої компресії, за обставин вказаних свідками. Над іншими питаннями я не працював, тож не можу доповнити», — зазначив Олександр Росоловський.



Запитання адвоката Демковича, які підводять до того, що можливо, потерпілий помер від патологічного стану чи одушення рвотними масами, обурили батьків Віталія Гнатишина.

«Я поспілкувалася зі спеціалістами, вивчила про синдром Мендельсона, — виступила мати вбитого хлопця. — Це інфекційне захворювання, спричинене мікроорганізмами. Справді, у дихальних шляхах сина було 80 мл рвотних мас, але це незначна кількість, зважаючи, що об’єм легень 2 л. Як підтвердили в суді два свідки, які надавали першу допомогу, лікар швидкої допомоги, фельдшер, лікар-кардіолог, в ротовій порожнині сина не було рвотних мас. Звідки взагалі взялися рвотні маси? Аспірація шлункового вмісту можлива при закритій черепно-мозковій травмі, комі, втраті свідомості, при введенні наркозу та ін. При таких станах шлункові маси можуть підніматися. Але це далеко не було вирішальним, адже у сина не було ні дихання, ні ознак життя… Чому виник такий стан? В довгастому мозочку знаходиться центр дихання і серцебиття, ураження яких дає раптову зупинку серця. Синові було завдано двох ударів… Лікарі 40 хвилин реанімували його і дивом запустили серце, але мозок був мертвий… Я прочитала історію хвороби від першої до останньої сторінки… А Юрій Демкович хоче довести, що смерть настала від одушення. Син не міг одушитися рвотними масами, аспіраційна пневмонія раптово не вражає. Смерть від аспіраційної пневмонії можлива хіба від подальшого запалення легень».

Під час засідання суд вирішив продовжити міру запобіжного заходу для підсудних Сергія Терендеха та Володимира Біляшевича. Після допиту свідків мали перейти до допиту обвинувачуваних, проте поки що цей етап слухань відклали. Невідомо й те, чи на наступному засіданні виступлять підсудні, адже адвокат Біляшевича Максим Майка заявив, що має важливі клопотання…

Наступне засідання відбудеться 24 червня.