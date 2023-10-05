На 15 локаціях у Тернополі проведуть пониження ділянок перед пішохідними переходами. Адреси

З метою забезпечення комфортних умов життя та рівних прав для всіх мешканців, у Тернополі в рамках проекту «Місто без бар’єрів», на 15 локаціях проведуть роботи з пониження ділянок перед пішохідними переходами.

Попередньо серед тернополян було проведено збір пропозиції для створення безперешкодного простору, їх опрацювали відповідні структурні підрозділи міської ради та сформовано план дій для поліпшення безбар’єрного простору Тернополя.

Роботи з облаштування пониження ділянок перед пішохідними переходами проведуть за такими адресами:

вул. Руська, 26 (перед ЦУМом);

вул. Замкова (перед готелем «Тернопіль» в напрямку Катедрального Собору);

вул. Руська, 51 (перед перехрестям вул. Руська – вул. Миколая Коперника);

вул. Романа Шухевича (перехід на перетині вул. Романа Шухевича та просп. Степана Бандери);

вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 1 (перед перехрестя з вул. Руською);

вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6 (початок вул. Доли);

вул. Андрея Шептицького (перехід між вулицею Князя Василя Костянтина Острозького, 12 та 7 і початок вул. Андрея Шептицького);

перетин вул. Торговиця та вул. Андрея Шептицького;

вул. Старий Поділ ( від входу в парк Сопільче до вул. Руської);

вул. Торговиця, 38 (перехід від торгово центру «Novus» до Центрального ринку);

вул. Текстильна, 8-12 (біля «Будинку праці»);

перехід на перетині вулиць Вояків Дивізії «Галичина» і просп. Степана Бандери;

перехрестя вул. Миколая Коперника – вул. В’ячеслава Чорновола;

вул. Камінна (ділянка переходу до ТСШ №5 з поглибленим вивченням іноземних мов);

вул.Володимира Великого.

Роботи з облаштування пониження на вказаних ділянках заплановано провести до кінця 2023 року.