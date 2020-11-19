На 45 відсотків подорожчав газ для жителів Тернопільського району з 1 листопада. Про це розповіла заступниця директора підприємства “Газпостач” Галина Голоюха.

За її словами, тепер за куб газу люди платитимуть 7 гривень 92 копійки замість 5 гривень 38 копійок. Це найнижчий тариф на газ у Західному регіоні.

У будинку на вулиці 15 Квітня в Тернополі живе малозабезпечена родина Анастасії Кавчак. Жінка розповідає, платіжки за минулий місяць ще не отримала, але порахувала, скільки платитиме за газ після підвищення тарифу:

“Якщо я в місяць використовувала 11-12 кубів газу і платила за них 65 гривень, то тепер із цим подорожчанням я повинна платити 95 гривень. Я мама трьох дітей, виховую їх сама. Проживаю ще з двома батьками. Тато після інсульту, він на пенсії, мамі пенсії не нарахували. І ця різниця в 30 гривень мені суттєва, бо я за ці гроші можу купити дітям пакет молока і хліба, що мені постійно потрібно, бо діти хочуть їсти”.

Галина Голоюха розповіла, чому подорожчав газ:

“Це пов’язано з тим, що почався опалювальний сезон, попит газу зріс. Відповідно і зросли ціни. В нас ціни рівняються до європейських. Ціна піднялася на ринку газу, як в Європі, так і в Україні”.

Платити за новим тарифом споживачі почнуть з грудня, каже Голоюха.

За її словами, підприємство “Газпостач” обслуговує 121 тисячу споживачів. Це – жителі Тернопільського району. В жовтні вони використали 5 мільйонів кубів газу. Загальна заборгованість населення перед підприємством на сьогодні – 230 мільйонів гривень.

Суспільне