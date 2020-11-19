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Новини Тернополя 

В одному з університетів Тернополя отримали пам’ятні сувеніри майбутні абітурієнти

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У ТНТУ отримали пам’ятні сувеніри майбутні абітурієнти.

Серед щасливців — Юлія П’ятничко, Олександра Ковальчук та Іван Дужак. Усі вони є переможцями вікторини, яку проводив відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню ВДППСП ТНТУ під час щорічного профорієнтаційного заходу — Дня відкритих дверей.
Двом переможницям Юлії П’ятничко та Олександрі Ковальчук пам’ятні сувеніри вручив начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню Андрій Крупка у фойє головного навчального корпусу. Ще один подарунковий набір відправлений на Івано-Франківщину до Івана Дужака.
  • Сподіваємось, горнятка, календарі, ручки із символікою ТНТУ стануть у нагоді тим, хто бачить своє майбутнє із Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, – зазначили у виші.

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